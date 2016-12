i-Flex, il rivoluzionario pneumatico senz'aria, che non si fora ed è costruito al 95% con materiali riciclati In occasione del Salone dell'Auto di Francoforte (in Germania), il produttore coreano Hankook ha presentato un rivoluzionario pneumatico per autovetture che sembra provenire dal futuro.

L'i-Flex, questo il nome dato al copertone, è infatti una gomma molto leggera che non si fora, ma di ancora più sorprendente ha il fatto che non ha aria al suo interno ed è costruita per il 95% con materiali riciclati.

Il segreto sta nel fatto che è composta di poliuretano sintetico e nelle speciali cellule geometriche poste all'interno che conferiscono al pneumatico la robustezza necessaria per sostenere il peso dell'autovettura.

Al momento l'i-Flex è stato studiato solo nella misura 155/590 R14 e ha già integrato il cerchio.

Hankook deve ancora annunciare i piani di produzione, ma gli esperti ipotizzano che sia solo una questione di poco tempo.

Intanto la società sta contemporaneamente lavorando su un altro prototipo in collaborazione con l'Università di Cincinnati (Stati Uniti) denominato eMembrane, ovvero di un pneumatico in grado di trasformare la sua forma a seconda delle condizioni della strada.



