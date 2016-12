Zambia: stop alla caccia di leoni, leopardi e altri felini in via di estinzione Finalmente un altro Paese dell'Africa prende posizione nel tentativo di salvaguardare le specie animali la cui esistenza è messa seriamente in pericolo dalla stupidità dell'uomo.

Dopo Kenya e Botswana, anche il Governo dello Zambia ha, infatti, annunciato che sul proprio territorio sono vietate le così dette attività di "caccia sportiva" a leoni e altri felini in via d'estinzione come i leopardi.

Parlando alla Reuters, il Ministro del Turismo Sylvia Masebo ha detto che per il Paese africano il turismo riveste un ruolo molto più importante che non la caccia sportiva. Tra l'altro la popolazione di leoni e leopardi negli ultimi anni è scesa a tal punto che era impossibile pensare ad attività venatorie sostenibili, anche a causa del bracconaggio.

A conti fatti, dunque, è stato meglio bandirla che non mantenerla: "I turisti - ha detto Masebo - vengono in Zambia per vedere il leone, dunque se permettiamo che il re degli animali venga ucciso è come se uccidessimo con lui anche il nostro turismo. Dovremmo forse permettere tutto questo solo per i 3 milioni di dollari all'anno, quanto cioè vale questo tipo di turismo venatorio? I benefici che otteniamo con i safari di sola osservazione degli animali sono molto, molto più alti".

Parole assolutamente sagge.

In Zambia si stima che la popolazione di leoni si aggiri attorno ai 4.500 esemplari, mentre nell'intero continente si parla di 20/ 30.000 animali.

Tuttavia, secondo l'International Union for Conservation of Nature, questi numeri sono in forte e costante calo a causa del bracconaggio, degli allevatori e, soprattutto, la perdita di habitat e di prede.



