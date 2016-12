Volvo V60 Plug-in Hybrid, la prima vettura All in One Se avete difficoltà a decidervi tra auto elettrica o ibrida, vi viene incontro Volvo che dichiara che ora si può avere tutto in una sola vettura.

Stiamo parlando della Volvo V60 Plug-in Hybrid (per adesso solo un prototipo presentato al Salone dell'auto di Ginevra che potrebbe, però, essere messa in produzione e vendita entro la fine del 2012) che è sia auto totalmente elettrica sia ibrida.

Grazie, infatti, al motore elettrico da 70 cavalli montato sull'asse posteriore alimentato da una potente batteria agli ioni di litio (che si ricarica in sole 3 ore), la Volvo V60 Plug-in Hybrid arriva a percorrere circa 50 km senza emettere un solo grammo di CO2.

A questo, poi, si aggiunge la modalità ibrida (grazie ad un motore a gasolio di 2.400 cc da 185 CV che lavora insieme a quello elettrico) che garantisce una percorrenza con un solo pieno di quasi 1.200 chilometri con l'emissione di appena 49 grammi a chilometro di anidride carbonica.

Ma siccome in Volvo sono dei perfezionisti, in caso ancora non sappiate decidervi su come sia meglio viaggiare, vi viene incontro un sofisticato sistema di navigazione che suggerisce automaticamente le scelte migliori modalità per ogni viaggio.



Vai all'area video per vedere il filmato



Galleria fotografica Argomenti: mobilità sostenibile, auto elettriche, biciclette elettriche, auto ibride, emissioni zero, biocarburanti, batterie litio