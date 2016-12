Vola per oltre 48 ore il piccolo aereo a idrogeno Un team del US Naval Research Laboratory hanno migliorato il proprio record di ore di volo ininterrotto di un aeroplano alimentato ad idrogeno.

Il loro piccolo Ion Tiger UAV è rimasto in aria per ben 48 ore e 1 minuto, abbattendo il precedente primato che era di 26 ore e 2 minuti fissato nel 2009.

Per l'impresa il team ha utilizzato idrogeno liquido che è tre volte più denso di quello compresso, consentendo così una maggiore quantità di carburante nei serbatoi.

Questo aspetto unito ad un lavoro di miglioramento della tecnologia che ha portato anche ad una diminuzione del peso complessivo del velivolo, ha permesso questo incredibile risultato di "resistenza".

Ora il team sta lavorando per riuscire a trovare il modo per produrre idrogeno liquido in modo commercialmente fattibile così da poterlo effettivamente considerare un carburante reale e non solo sperimentale.

Ed questa è la vera sfida legata all'idrogeno che in tanti stanno cercando di vincere.



Galleria fotografica Argomenti: aereo idrogeno, record volo aereo idrogeno, Ion Tiger UAV, idrogeno liquido