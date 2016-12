Video Sponsorizzato - FutureScapes ovvero: come immagini che sara' il mondo nel 2025? Il colosso dell'elettronica e dell'entertainment Sony lancia FutureScapes, un progetto che coinvolge proprio tutti (da esperti a designer, da futurologi a scrittori o persone comuni) per esplorare le opportunità e le sfide che la vita ci riserverà tra 13 anni e, soprattutto, per provare ad immaginare quale contributo possa offrire la tecnologia ai fini di un futuro migliore e più sostenibile.

La tecnologia potrà aiutarci? I cambiamenti climatici determineranno una nuova società? Domani saremo più stressati di oggi oppure riusciremo a cambiare il nostro stile di vita? E poi: nel futuro saremo più o meno felici di adesso?

Quattro sono gli scenari in cui cimentarsi a cui sono dedicati altrettanti video che possono essere visti sul sito del progetto sito del progetto.

Dunque, quattro domande dirette alle quali chiunque può dare la propria opinione esprimendo la sua personale visione del futuro, opinione che sarà condivisa, tramite il forum e la comunità di FutureScapes, con tutte le altre persone del Pianeta.

Le idee migliori verranno poi accompagnate da un'antologia di avvincenti racconti futuristici, scritti da autori famosi e dal pubblico stesso, per dar vita (per il momento solo nell'immaginazione) a un 2025 più sostenibile.

