Verbania incoronata la città più verde e vivibile d'Italia Seconda la ricerca Ecosistema Urbano di Legambiente, giunta quest'anno alla sua XXII edizione, con l'82,75% dei punti verdi assegnabili sui 100 relativi a un'ipotetica città ideale è la piccola Verbania (circa 31mila abitanti) il capoluogo più verde e vivibile d'Italia.

Il maggior contributo a questo successo arriva dall'inquinamento atmosferico.

Il capoluogo è primo, a pari merito con Pisa, per la più bassa concentrazione di polveri sottili, e in media supera solo un giorno all'anno i limiti per l'ozono (Genova, maglia nera, sfora per 87 giorni all'anno).

Con una raccolta differenziata al 72%, la città è sesta tra i 104 capoluoghi italiani, mentre è quinta per piste ciclabili, con oltre 24 metri ogni 100 abitanti.

I 2,10 metri quadrati procapite di suolo destinati ai pedoni, inoltre, fanno della località la seconda in assoluto, dietro soltanto alla città pedonale per eccellenza: Venezia.

Stando all'indagine l'unica ombra, che accomuna Verbania al resto d'Italia, è il trasporto pubblico.

"Non è una novità trovare Verbania ai vertici di questa classifica - dice il sindaco Silvia Marchionini - per un dato che segnala una continuità con il lavoro fatto in passato in città pur in presenza oggi di una situazione di mancanza di risorse che limita i possibili investimenti nel settore ambientale".

E aggiunge: "Siamo al lavoro su una pista ciclabile tra le località di Suna e Fondotoce, abbiamo in programma di incrementare i percorsi di alcuni bus e stiamo mettendo in campo nuove iniziative per la raccolta differenziata e l'acqua, mentre il prossimo 6 novembre presenteremo il piano d'azione per le energie sostenibili".



