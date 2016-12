Vento, un po' di energia elettrica e 15 dollari per fare il giro dell'Australia in macchina Appena 15 dollari per compiere il giro dell'Australia, un tour di quasi 5 mila chilometri che ha per protagonista una leggerissima auto elettrica in fibra di carbonio alimentata conun sistema combinato che integra una vela, una piccola turbina eolica portatile e batterie al litio.

La micro vettura, cui è stata battezzata col nome di Wind Explorer, è stata progettata e sviluppata dall'americana Evonik Industries che ha voluto così dimostrare le potenzialità e il grado di sviluppo delle proprie ricerche in ambito di mobilità elettrica.

La piccola quattro ruote ha un peso complessivo di poco più di 200 chilogrammi di cui 90 per lo chassis e la carrozzeria, altrettanti per le batterie, i restanti per la piccola turbina eolica portatile.

Ma al di là del peso ridotto, per migliorare le prestazioni sono state adottate anche altre particolari soluzioni tecnologiche come, ad esmpio, l'utilizzo di speciali pneumatici con una bassa resistenza al rotolamento.

Come dicevamo la Wind Explorer utilizza ben tre fonti di alimentazione: una turbina eolica, l'energia delle batterie al litio e un gigantesco aquilone che può trainare l'auto quando il vento le è favorevole.

Quello che fa pensare è che la macchina è riuscita ad autoprodurre l'energia necessaria per farla viaggiare in totale autonomia per circa 280-360 chilometri al giorno.

Solo per coprire la differenza sono usate le batterie al litio, batterie che venivano ricaricate durante la notte allacciando l'auto alla normale rete elettrica.

Un'inevitabile necessità che ha fatto schizzare a... 15 dollari il costo energetico dell'impresa!







Galleria fotografica Argomenti: auto elettriche, automobile elettrica, mobilità sostenibile, 5000 chilometri 15 dollari