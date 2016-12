Una turbina idroelettrica portatile per produrre energia ovunque ci sia acqua che scorre Hydrovolts è una società americana che, da diversi anni, costruisce turbine per la produzione di energia idroelettrica, ovvero che sfrutta la sola forza dell'acqua per generare elettricità.

Recentemente l'azienda è balzata alle cronache per aver introdotto una versione "portatile" di una delle sue turbine che, oltre alle dimensioni molto contenute, può essere installata rapidamente in canali o piccoli torrenti ed è in grado di generare energia in appena un'ora di esercizio.

In realtà, però, la Hydrovolts ha pensato ad un'applicazione di questa turbina non tanto lungo i puliti ruscelli di montagna, ma in una situazione specifica, ovvero negli impianti di depurazione delle acque reflue.

L'idea è venuta a Burt Hamner, Amministratore Delegato della Compagnia, che, dati alla mano, ha intravisto grandi possibilità per la sua società nei soli Stati Uniti dove sono oltre 26.000 impianti di trattamento delle acque reflue e oltre 100.000 quelli per le acque utilizzate dagli impianti industriali.

Anche per questo motivo i modelli della gamma sono addirittura quattro a seconda della portata d'acqua con potenze di energia prodotta che vanno dai 2 ai 10 kWh.

Per quanto, invece, riguarda i costi, la turbina "portatile" dovrebbe aggirarsi attorno ai 2.000 dollari, quella intermedia sui 20.000 dollari, mentre la grande (idonea per i grandi canali cittadini) dovrebbe sfiorare addirittura i 40.000 dollari.

Ancora da definire, invece, il prezzo della versione a cascata perché la turbina è ancora in fase di sviluppo e test.







Galleria fotografica Argomenti: turbina idroelettrica portatile, energia idroelettrica, produrre energia acque reflue