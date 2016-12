Una super finestra che isola piu' dei muri stessi Parliamo di efficienza energetica degli edifici in cui, di solito, le finestre e le superfici vetrate rappresentano l'anello debole.

Dal punto costruttivo delle strutture, infatti, ci sono tantissime soluzioni in termini sia di materiali sia di sistemi, ma per quanto invece riguarda le finestre non si può dire ancora lo stesso.

Una soluzione, però, è stata messa a punto da un'azienda polacca che ha brevettato un sistema chiamato Super Windows che, senza limitare la visibilità o il passaggio della luce, offre una sorprendente efficienza termica che arriva ad essere tre volte superiore e più efficace di un normale sistema d'isolamento delle pareti.

Larghe 16 centimetri (il che non le rende proprio snelle...), le Super Windows sono realizzate con due lastre di vetro e ben dieci strati di pellicola che permettono questo sorprendente traguardo.

Al momento si tratta ancora di un primo prototipo, ma è certo che un'idea del genere, magari rivista in considerazione della mole che potrebbe rappresentare un problema, avrà un suo futuro.



