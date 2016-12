Una pendrive di carta? Forse... Nonostante la diffusione dei computer e il massiccio uso della posta elettronica abbiamo avuto (e hanno tutt'ora) un ruolo determinante nel calo della quantità di carta utilizzata per salvare le informazioni e comunicare, siamo ancora ben lontani dal cancellare completamente la carta dalla nostra vita.

Anzi, in questo mondo sempre più digitalizzato e informatizzato, può essere che proprio la carta possa giocare un ruolo importante nel modo in cui viaggeranno le informazioni.

Il merito va ad startup americana, la intelliPaper che è riuscita a trovare un sistema per trasformare un piccolo pezzo di carta in una pendrive USB.

Una vera e propria rivoluzione digitale che potrebbe trasformare anche l'intero comparto tipografico con ripercussioni positive sia sul modo di comunicare sia sull'ambiente riducendo la quantità di rifiuti elettronici che finiscono in discarica.

Il segreto di questa astuta pendrive sta nel fatto che i tecnici della intelliPaper sono riusciti a incorporare un micro chip di silicio tra due fogli laminati di carta e sono riusciti a stampare tracce conduttive USB all'esterno.

Grazie a questo la carta diventa a tutti gli effetti una pendrive che può essere incorporata in qualsiasi tipo di prodotto cartaceo, dal biglietto da visita, ai depliant pubblicitari ai biglietti d'auguri.

E il bello è che, una volta usurata, basta separare i due strati di carta, rimuovere il chip e gettare quello che rimane tra i rifiuti da riciclare.

Ora, visto che per il momento si tratta solo di un prototipo, se vi piace l'idea e volete contribuire a finanziarla, potete collegarvi sul sito di IndieGoGo dove si stanno raccogliendo i fondi per lanciare definitivamente il progetto.







