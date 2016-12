Una nuova tecnica per produrre energia col carbone abbattendo del 99% i gas serra I ricercatori della Ohio State University (Stati Uniti) hanno messo a punto una nuova tecnica per produrre energia col carbone evitando di rilasciare in atmosfera le enormi quantità di biossido di carbonio normalmente tipiche dello sfruttamento di questa risorsa.

Il segreto sta nel fatto che questa tecnica, chiamata Coal-Direct Chemical Looping (CDCL), riesce a utilizzare l'energia del minerale senza però che esso venga bruciato.

Come sappiamo, nei tradizionali processi di combustione del carbone vengono prodotte grandi quantità di anidride carbonica; il nuovo metodo, invece, è quasi completamente privo di emissioni di gas serra che sono addirittura abbattuti fino al 99%.

Questo perché il carbone viene bruciato chimicamente in un'apposita camera di combustione dalla quale i gas inquinanti non possono uscire.

Non solo: gli unici prodotti di scarto dell'intero processo sono ceneri di carbone, acqua e particelle di ferro che possono a loro volta essere riciclate.

Questa nuova tecnologia, che potrebbe rivoluzionare uno dei metodi più sporchi per produrre energia, sarà presto testata in un grande impianto pilota attualmente già in fase di costruzione in Alabama.

Staremo a vedere...



