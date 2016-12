Una nuova struttura 3D permette ai pannelli solari di migliorare la loro efficienza fino a venti volte In attesa che vengano inventati nuovi materiali per migliorare l'efficienza energetica dei pannelli solari, i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hanno sperimentato con successo una nuova struttura tridimensionale su cui sono stati posti comuni pannelli fotovoltaici che, grazie proprio a questo tipo di design, riescono a migliorare le prestazioni in termini di energia prodotta da un minimo del doppio fino a venti volte quella dei normali pannelli montati su una superficie piana.

Per calcolare tutte le configurazioni possibili il team di ricercatori ha originariamente un complesso algoritmo e ha creato un software analitico in grado di testare la praticità delle configurazioni per scoprire quale di essa funzionava meglio, in quale intervallo di latitudini, di stagione e di tempo.

Il risultato è una sorte di torre fotovoltaica in grado di catturare la luce del sole da diverse angolazioni e che, proprio per la particolare forma, potrebbe trovare una buona applicazione in luoghi dove lo spazio è limitato, come gli ambienti cittadini e i tetti piani.

Unico neo, almeno per il momento, il costo che i ricercatori hanno stimato più alto dei comuni pannelli solari sebbene l'efficienza sia decisamente migliore.

In ogni caso stanno già lavorando per rendere più vantaggioso economicamente parlando questo innovativo sistema.



