Una nuova ricerca sostiene che la crescita del livello dei mari e' oramai inarrestabile Gli scienziati del United States National Center for Atmospheric Research e del Centre for Australian Weather and Climate Research sostengono che, nonostante le riduzioni a livello mondiale delle emissioni di carbonio, è molto probabile che l'innalzamento dell'acqua dei mari continui anche nei prossimi anni.

Se, infatti, è pur vero che il minor inquinamento atmosferico può aiutare a bloccare questa crescita, è altrettanto vero che questo fenomeno risulta ora inevitabile a causa dei devastanti aumenti di temperatura raggiunti negli ultimi trenta anni.

I ricercatori americani e australiani hanno scoperto, infatti, che l'industrializzazione ha riscaldato le acque dei mari del Pianeta ben al di sotto della loro superficie facendo sì che il calore sia ora "imprigionato" a profondità molto elevate.

A causa di queste profondità, il calore verrà dunque dissipato molto lentamente così che i livelli dei mari continueranno ad aumentare fino al prossimo secolo indipendentemente dal fatto che si riducano o meno le emissioni di Co2.

Tuttavia, una riduzione mondiale delle emissioni di carbonio potrebbe aiutare a contrastare il fenomeno motivo per il quale, in ogni caso, vale la pena impegnarsi su questo fronte.



