Una membrana avvolta attorno al cuore potrebbe sostituire i pacemaker Rivoluzione nell'ambito dei sistemi per la stimolazione cardiaca, i così detti pacemaker.

I ricercatori della Università dell'Illinois di Urbana e della Washington University di St. Louis (negli Stati Uniti) hanno sviluppato una speciale membrana elastica, ovvero che si espande e si contrae come il cuore, che permette il controllo e la gestione ottimale del battito cardiaco e che potrebbe essere applicata direttamente attorno all'organo rivestendolo proprio come un guanto.

Un sistema meno invasivo dei pacemaker tradizionali che, grazie alla fitta rete di sensori ed elettrodi, permetterebbe anche un controllo pressoché totale del muscolo cardiaco.

Non solo: "Dopo un evento grave come un infarto o anche in caso di aritmia – ha detto Igor Efimov, ingegnere biomedico della Washington University - questa membrana consente un supporto terapeutico specifico di altissima precisione all'attività cardiaca così che si possa stimolare direttamente le parti interessate".



