Una foglia per ricaricare le auto elettriche L'architetto italiano Giancarlo Zema è l'ideatore di Lotus un'innovativa postazione per di ricarica che utilizza la sola energia solare per rigenerare le batterie delle auto elettriche.

Dal sofisticato design che ricorda una foglia, Lotus è composto da un unico elemento tubolare di 14 centimetri di diametro per 2,60 metri di altezza che, montato a raggiera, ne genera l'elegante struttura portante alla cui sommità è posta la "foglia" dotata di una superficie fotovoltaica in grado di produrre sino a 2,8 kWh, ma che, oltre a questo scopo, serve anche per riparare dalla pioggia o come lampione, ovviamente con lampade con tecnologia LED a basso consumo.

Non solo: Lotus è stata pensata per essere prodotta in una vasta gamma di colori (tutti ovviamente eco-friendly) così da poter essere integrata nell'ambiente in cui viene installata senza pesare più di tanto sul paesaggio circostante.

Lotus è stato progettato dall'architetto Zema per la LumineXence, azienda bergamasca, ed è stato sponsorizzato da un pool di aziende dall'anima molto green come Solarday, Siderpali, Eurozeta, Nord Zinc, e Scame Parre.







