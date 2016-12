Una casa galleggiante a impatto zero per godersi il mare e la natura Godersi il mare rispettando l'ambiente.

Questo è il concetto cardine del Resort Floating Solar, un progetto avveniristico dove scienza, design e tecnologie si fondono perfettamente insieme per offrirci un modo di vivere il mare e la natura in perfetto equilibrio con il delicato ecosistema marino.

A voler ridurre tutto ai minimi termini si tratta di una struttura che sta tra un'imbarcazione (che, dunque, può muoversi sull'acqua, anche se parlare di vera e propria navigazione in questo caso ci sembra eccessivo) e una casa galleggiante dotata di tutti i comfort, autosufficiente dal punto di vista energetico e, soprattutto, a impatto zero per i materiali e le sofisticate tecnologie che sono stati utilizzati per la sua costruzione.

Basti dire, infatti, che oltre ai "normali" pannelli solari, tutto lo scafo è ricoperto da una sorte di membrana fotoelettrica che anch'essa concorre alla produzione di energia.

Lungo circa una ventina di metri, il Resort Floating Solar è stato progettato per sei persone, ospiterà due camere singole e due doppie, un bagno, una cucina, un salone e, ovviamente, una sala di comando.

Ma è sott'acqua che si cela la vera chicca: a contatto con il mondo marino, infatti, è stata posta una camera costruita totalmente in vetro dove i sei fortunati ospiti potranno godersi uno spettacolo davvero unico.

Indubbiamente, se il progetto andrà avanti, è più facile pensare ad un suo concreto utilizzo in strutture turistiche già avviate che vorranno offrire ai loro ospiti un soggiorno davvero unico e indimenticabile, piuttosto che ad una casa galleggiante privata.

Ad ogni modo, si tratta davvero di un progetto interessante per chi vuole godersi il mare... sotto ogni punto di vista.







Galleria fotografica Argomenti: casa ecologica galleggiante, casa impatto zero, rispettare ambiente marino, ecoturismo marino