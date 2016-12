Una canoa trasparente per ammirare comodamente i fondali Davvero bella e geniale la canoa tutta trasparente ideata e prodotta dall’americana Hammacher Schlemmer che permette di godere il mare (ma non solo quello) sopra e soprattutto sott’acqua consentendo di ammirare le bellezze dei fondali altrimenti accessibili solo ai sub.

La canoa è prodotta nello stesso materiale acrilico utilizzato per il cupolino dei caccia militari e può supportare fino a circa 200 chili di peso.

Rispetto alle canoe tradizionali ha uno scafo leggermente più largo che permette una maggiore stabilità, un dettaglio questo assolutamente da non sottovalutare visto che in caso di ribaltamento potrebbe diventare davvero difficile ritrovare la canoa visto la sua totale trasparenza.

Come dire: meglio evitare di finire in ammollo!

Unico neo? Il costo che per adesso è stato fissato in soli (si fa ovviamente per dire) 2.500 dollari.



