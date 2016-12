Una bici in legno di frassino che corre davvero forte Altre volte abbiamo parlato di biciclette costruite in legno o con altri materiali naturali (leggi qui e leggi qui), ma per lo più si trattava di prototipi unici che non trovavano poi applicazione nella realtà.

Per così dire si trattava di giochi ecologici di stile e ricerca che però tali rimanevano.

In questo caso però no, perché la Axalko, una piccola azienda spagnola specializzata in telai per bici da corsa, ha progettato e messo in vendita una bicicletta non solo bella, ma assolutamente ecologica.

Frutto dell'ingegno creativo di due fratelli, Aitzol e Andoitz Tellería, questa bici è costruita rigorosamente a mano utilizzando solo legno di frassino, materiale leggero ma anche resistente che conferisce a questa due ruote un aspetto incredibilmente magnifico in quanto a bellezza.

Dal punto di vista delle prestazioni, poi, nulla da eccepire: la bicicletta è già stata testata sul campo partecipando a numerose gare su strada dove ha rivelato le proprie capacità.

Insomma, una vera e propria opera d'arte unica nel suo genere che dimostra, ancora una volta, di quanto materiale disponiamo in Natura senza bisogno di doverne creare altro magari utilizzando il petrolio.



Galleria fotografica Argomenti: bicicletta da corsa in legno, bici da corsa in frassino, bici ecologica