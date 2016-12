Una barca ibrida per godersi il mare inquinando meno Si chiama Zero 33 ed è il primo di una nuova generazione di imbarcazioni a basso consumo per il turismo nautico costruite dall'italiana Green Yachts.

Interamente progettate e costruite nel nostro Paese, queste imbarcazioni sono dedicate a chi vuole avere il piacere di godersi il mare in assoluta pace e tranquillità senza inquinare come le normali barche da diporto.

Zero 33 misura 33 piedi appunto (circa 10 metri) ed è dotato di un sistema di propulsione ibrido grazie al quale si può accedere anche alle aree marine protette: questo yacht, infatti, può navigare in modalità solo elettrica alla velocità di 8 nodi per più di 2 ore.

Ma non finisce qui: l'impegno verso l'ambiente di questa imbarcazione passa anche dai materiali eco-friendly con cui viene costruita, dai tessuti naturali dei rivestimenti interni, alle vernici senza solventi, al legno proveniente da piantagioni selezionate ed autorizzate.

Il costo? Dal cantiere fanno sapere che sono riusciti a contenere i prezzi senza sacrificare la qualità, ottimizzando le risorse e pianificando tutto nei dettagli, il che porta questo 33 piedi ad avere un prezzo molto competitivo che è inferiore ad un appartamento per 4 persone nella Riviera italiana.



