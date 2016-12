Una barca a idrogeno che usa l'acqua del mare come carburante? Eccola! Il MIG 675 dei cantieri nautici Luxury di Quimperié (in Francia) è una motoscafo davvero incredibile: i suoi motori da 500 HP, infatti, vengono alimentati non con inquinanti carburanti fossili, ma con idrogeno prodotto utilizzando l'acqua prelevata direttamente da sotto lo scafo dell'imbarcazione.

In particolare si tratta di un lussuoso 22 piedi (poco meno di sette metri) in grado di ospitare fino a tre persone e che raggiunge la velocità massima di 70 nodi (quasi 130 chilometri orari!) offrendo ai suoi fortunati ospiti allestimenti di assoluto pregio con interni in pelle, rivestimenti in tek, strumentazione di bordo ipertecnologica e tanti altri "sfiziosi" accessori fra cui un bagno con doccia e wc.

Il prezzo? Beh, non è proprio il punto di forza di questo MIG 675: circa 250 mila euro, ma volete mettere il piacere di andare per mare senza emettere un solo grammo di CO2?







