Una Mini a due ruote assolutamente priva di emissioni La Mini ha presentato la propria soluzione ecocompatibile per il parcheggio in città con una versione moderna della bicicletta pieghevole che può essere facilmente trasportata anche nel bagagliaio (non certo grande) della piccola tutto pepe.

La Mini Folding Bike (questo il nome in codice dell'arguta due ruote) si presenta come un autentico gioiello high-tech con componenti di alta qualità come il leggerissimo telaio in alluminio che fa contenere il peso a neppure 11 chili.

La bici (che ha un cambio ad 8 rapporti e ruote da 20 pollici) si ripiega su sé stessa e, per contenere al massimo l'ingombro, i progettisti hanno anche fatto in modo che anche il manubrio, i pedali e la sella si possano ripiegare e riaprire in pochi secondi.

La catena, poi, è rivestita in teflon per evitare le fastidiose macchie d'olio così da ridurre anche l'usura sui componenti, mentre la sella è in gel per il massimo del comfort.

Insomma, anche in questo caso non si può che dire che questa Mini è davvero grande!



Galleria fotografica Argomenti: mobilità sostenibile, auto elettriche, biciclette elettriche, auto ibride, emissioni zero, biocarburanti, batterie litio