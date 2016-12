Una Lexus ibrida per le nozze del Principe Alberto di Monaco Scelta responsabile (almeno per quanto riguarda l'auto) per il Principe Alberto di Monaco che, per le sue nozze con Charlene Wittstock, ha scelto un'automobile ibrida per il giro di saluto dei suoi sudditi dopo la cerimonia.

L'auto è una lussuosa Lexus LS 600 Hybrid L Landaulet dall'elegante livrea blu notte, è stata costruita in un unico esemplare ed vanta un enorme e panoramicissimo tetto trasparente in policarbonato realizzato addirittura con tecnologie aerospaziali.

Il restyling è stato curato dai carrozzieri della belga Carat Duchatelet in stretta collaborazione con gli ingegneri Lexus che hanno lavorato insieme per quasi due mila ore per completare questo gioiello a quattro ruote che, a breve, sarà parcheggiato ed esposto presso il Museo Oceanografico del Principato in ricordo dell'evento.



