Una nuova turbina eolica a tunnel in grado di produrre il 600% in più di energia Una piccola società americana specializzata in energia eolica, la SheerWind, ha presentato la sua Invelox, una turbina eolica a tunnel che sarebbe in grado di produrre fino al 600% in più di energia rispetto alle turbine eoliche tradizionali.

L'azienda sostiene anche che, dopo numerosi test, la loro nuova turbina potrebbe ridurre i costi di installazione a meno di $ 750 per KW prodotto.

Il segreto sta nel fatto che la Invelox funziona catturando anche le brezze presenti a livello del suolo e incanalandole verso la turbina così da migliorarne le prestazioni.

Non solo: a differenza delle altre turbine, riduce anche l'impatto ambientale e di pericolo per gli uccelli e, a detta dei tecnici progettisti, non richiede incentivi governativi per essere redditizia.

SheerWind afferma anche che la loro Invelox può funzionare a una velocità del vento a partire da 1 miglio all'ora, e che durante le loro prove ha fatto registrare il record di capacità di produzione di energia del 72%.







