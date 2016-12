Un unico dispositivo per produrre energia con luce e vibrazioni In Corea del Sud i ricercatori dell'Università di Sungkyunkwan e del Samsung Advanced Institute of Technology hanno messo a punto un nuovo dispositivo capace di produrre energia elettrica sfruttando al tempo stesso la luce solare e le vibrazioni ambientali.

Come si legge sulla rivista scientifica Nanotechnology che ha pubblicato la ricerca, il loro Hybrid Energy Harvester è spesso appena 300 nm (ovvero l'equivalente di 0,00003 cm!) e potrebbe davvero rappresentare una svolta importante nell'ambito delle energie rinnovabili.

Per costruire il dispositivo il team di ricercatori ha utilizzato nano colonne di silicio nero (che come sappiamo è un materiale che offre alti tassi di assorbimento della luce e una bassa incidenza di riflessione) la cui sommità è stata rivestita con materiale piezoelettrico.

Durante le prime prove di laboratorio, il generatore è stato in grado di sfruttare la luce solare con un tasso di conversione del 3,29% di efficienza, creando al tempo stesso 0,8 V di energia elettrica con 100 dB di suoni ambientali.

I ricercatori ora vedono l'applicazione del loro generatore come particolarmente interessante se montato su veicoli in movimento e in ambienti in cui la luce solare non è sempre disponibile.

Ma non si fermano qui: visto il microscopico spessore, il team sta anche lavorando per ottenere un Hybrid Energy Harvester flessibile che potrebbe trovare un'applicazione ancora più diffusa.



