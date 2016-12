Un sistema integrato per produrre energia con il sole e le onde del mare Il designer londinese Phil Pauley ha ideato un modo davvero strabiliante e innovativo per produrre energia elettrica pulita inventando il Floating Marine Solar-Wave Power System, un sistema integrato in grado di sfruttare in contemporanea la luce del sole (sia diretta che rifratta) e quella del moto ondoso del mare.

Pauley afferma che il suo sistema è relativamente economico da produrre in quanto per la sua costruzione si potrebbe utilizzare plastica riciclata.

Ma ciò che sembra essere più interessante è che il Floating Marine Solar-Wave Power System consentirebbe di generare fino al 20% di energia elettrica in più rispetto ai pannelli solari installati sulla terra ferma in quanto le celle solari del suo impianto sfruttano anche la luce del sole che viene riflessa sulla superficie del mare.

A tutto questo va anche aggiunta l'elettricità prodotta grazie al moto ondoso la cui energia viene convertita in corrente elettrica attraverso lo spostamento dell'asse dell'impianto.







