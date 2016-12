Un sistema che integra tetto e pannelli solari insieme Se si alza un po' lo sguardo e ci si guarda attorno, di pannelli solari installati sui tetti fortunatamente se ne vedono, ma sebbene rappresentino un'ottima soluzione per sfruttare la potenza del sole, tutto si può dire fuorché che siano belli e poco invadenti.

Ma al di là di questo aspetto estetico, il fatto che i pannelli siano appoggiati sui tetti in un certo qual modo rappresenta uno spreco di materiale oltre al fatto che possono anche diventare pericolosi in condizioni estreme di vento.

Allora perché non provare a integrare i pannelli fotovoltaici direttamente nel rivestimento del tetto stesso?

Orbene, deve essere stata questa la domanda che ha ispirato il designer olandese Ruben Beijer che ha progettato un sistema del genere.

Denominato PV Premium Photovoltaic In-Roof System, nella sostanza si tratta di listeroni che fungono da rivestimento per il tetto (alla stregua dei normali coppi), ma che in più integrano un sistema fotovoltaico.

Il risultato è davvero eccellente: non solo queste "tegole" sono belle da vedersi, ma sembra anche che i pannelli solari si comportano molto bene dal punto di vista della loro capacità ed efficienza di conversione energetica.

Ovviamente il sistema è impermeabile ed è stato testato nella galleria del vento per resistere a venti anche molto intensi, come ad esempio in caso di forti tempeste.











