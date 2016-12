Un regalo tutto biologico per Carlo d'Inghilterra e Camilla In occasione della sua visita a Buckingham Palace, il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama e sua moglie Michelle hanno confezionato un regalo molto green per il futuro erede al trono britannico, Carlo d'Inghilterra, e sua moglie Camilla.

Vista la passione del Principe per l'agricoltura biologica, alla coppia è stata infatti regalata una selezione di sementi e piante provenienti dal prato sud della Casa Bianca, così come dai giardini di Mount Vernon e Monticello, le magioni dove si ritirarono il primo e il terzo presidente americano, George Washington e Thomas Jefferson, entrambi valenti botanici.

Nel dono anche miele prodotto negli alveari della Casa Bianca.

L'ultima chicca? La cassa in cui erano confezionati i regali è stata realizzata con il legno di una magnolia sempre della Casa Bianca che era caduta in occasione di una tempesta di neve che si era abbattuta su Washington nell'inverno del 2009.



