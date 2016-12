Un purificatore d'aria per la casa che funziona grazie alle piante Andrea Air Purifier è il frutto del lavoro del designer francese Mathieu Lehanneur e del professore di Harvard David Edwards ed è nato nel 2007 come puro esercizio di stile e ricerca di un modo naturale per purificare l'aria all'interno delle abitazioni.



Poi, tre anni dopo, nel 2010, Andrea è entrato in produzione e sono iniziate le vendite ed è stato subito un successo.



Come mai, vi starete chiedendo? Perché Andrea è un purificatore d'aria che utilizza una comune pianta d'appartamento, un ventilatore che aspira l'aria e la fa passare forzatamente tra le foglie e un vassoio in cui finiscono tutte le impurità.



In buona sostanza, senza bisogno di alcun prodotto chimico o chissà quale straordinario processo, Andrea utilizza la pianta come filtro naturale poiché è in grado di amplificare la capacità di depurazione dell'aria dei vegetali.



Non solo: questo purificatore funziona con molte specie di piante da appartamento e, grazie al suo design elegante, ben si integra in qualsiasi abitazione dando anche un tocco di utile stile tecnologico.



Andrea Air Purifier è in vendita solo online al prezzo indicativo di 149 euro e lo si può ordinare su diversi siti di e-commerce.



Semplice, ma geniale...





