Un progetto europeo per migliorare l'efficienza energetica degli edifici storici Quando si parla di efficienza energetica si tende sempre ad applicare (almeno idealmente) le nuove tecnologie solo agli edifici di nuova costruzione.

In effetti è, per così dire, più semplice, ma che fare con i vecchi e storici palazzi che pullulano non solo qui da noi in Italia, ma in giro per tutta il vecchio continente?

Proprio di questo si sta occupando 3encult, un progetto di ricerca che riunisce, sotto la guida dell'Istituto per le Energie Rinnovabili EURAC 22, partner da tutta Europa e che punta a migliorare l'efficienza degli edifici storici e a restaurarli in chiave moderna almeno dal punto di vista energetico.

In Italia sono tre gli edifici interessati dal progetto: a Bolzano il Public Weigh House (edificio del XIII secolo) e a Bologna il Palazzo d'Accursio (edificio del XIII secolo e sede del Comune) e la Palazzina della Viola (edificio del XV secolo di proprietà della locale Università).

Grazie alle più moderne tecnologie come, speciali sensori per monitorare la temperatura e l'umidità, gli studiosi hanno potuto capire come intervenire per ottenere il miglior risultato: valutando, ad esempio, anche solo le pressioni all'interno delle stanze e raffrontandole con l'esterno, i ricercatori hanno potuto calcolare quanta aria viene dispersa dall'edificio.

Conseguentemente sono state installate speciali finestre con vetri poco spessi che comunque consentono un grande isolamento termico senza in alcun modo alterare l'estetica dell'edificio stesso.

Alexandra Troi, coordinatrice di 3encult, ha così detto in una recente intervista: "L'obiettivo del progetto è produrre linee guida e soluzioni con le quali possiamo aggiornare i monumenti storici in modo efficiente sul piano del consumo energetico e in linea con un multidisciplinare team di esperti, conservatori e urbanisti pianificatori. Quello che possiamo trovare sono le soluzioni migliori rispetto alle necessità degli edifici storici".







Galleria fotografica Argomenti: efficienza energetica edifici storici, 3encult, progetto migliorare efficienza energetica