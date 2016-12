Un ponte per produrre energia elettrica Per una volta la tristemente nota autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, calvario dei vacanzieri estivi (e non solo quelli), potrebbe essere conosciuta anche per qualcosa di positivo.

È, infatti, stato presentato un progetto denominato Solar Wind (che si è aggiudicato il secondo posto nel concorso "Solar Park South" indetto dalla Regione Calabria) che, lungo un tratto dismesso collocato tra i comuni di Scilla e Bagnara, vedrebbe il recupero di un cavalcavia tra i cui piloni verrebbero installate quindici turbine eoliche in grado di produrre circa 22.500 MWh anno sufficienti ad alimentare 8.500 appartamenti.

Non solo: oltre ad una corsia per i veicoli a sua volta ricoperta da una pavimentazione fotovoltaica in grado di generare 11.200 MWh l'anno, troverebbe posto un'area verde dedicata ai pedoni e alla coltivazione di prodotti biologici.

Ma c'è di bello che il costo per il recupero del viadotto è esattamente quello previsto per la sua demolizione.

Ora si tratta solo di sapere cosa decideranno gli amministratori locali...



