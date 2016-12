Un po' moto, un po' auto, questa due ruote fa quasi 600 chilometri con un pieno di energia elettrica Ecco l'ultima sorprendente novità nell'ambito delle due ruote: si chiama Peraves Mono Tracer MTE-150 e definirla motocicletta non è propriamente corretto oltre che riduttivo.

È sì una due ruote, ma a differenza delle "normali" sorelle questa è, innanzi tutto, elettrica e poi è dotata di un vero e proprio abitacolo (ovviamente per due passeggeri) dotato di tutti i comfort: aria condizionata, stereo, strumentazione di bordo completissima e un comodo bagagliaio in cui alloggiare una valigia.

Insomma, è quasi un'auto ma a due ruote con cui si può provare l'ebbrezza della moto che piega in curva, stando però al riparo dalle intemperie e protetti da un "guscio" in kevlar.

Ma se ha solo due ruote ed è totalmente chiusa, quando ci si ferma al semaforo come si fa a stare in equilibrio? Semplicissimo: dalla carena escono automaticamente due ruotini supplementari che poggiano per terra e permettono alla Peraves Mono Tracer MTE-150 di non reclinarsi su un lato.

Dal punto di vista tecnico, la Peraves è dotata di un sorprendente motore elettrico che accelera da zero a cento chilometri orari in appena cinque secondi e che le permette, con un solo pieno di energia, di percorrere quasi 600 chilometri, caratteristica questa che la rende, almeno dal punto di vista potenziale, un ottimo mezzo di trasporto con cui viaggiare senza inquinare.

E diciamo potenziale perché questa "moto" ha un piccolo, grande problema: il prezzo.

Il listino, infatti, parte da meno di 80 mila dollari, ma arriva a toccare i 107 mila per la versione extra lusso.

A noi sembra davvero un po' troppo...







Galleria fotografica Argomenti: moto elettrica, Peraves Mono Tracer MTE-150, motocicletta elettrica, emissioni zero