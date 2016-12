Un nuovo studio sostiene che siano proprio le creme solari a favorire il cancro della pelle Anche se ci sentiamo dire dai medici che, per prevenire il melanoma, ovvero il cancro alla pelle causato da un'esposizione eccessiva ai raggi solari, bisogna evitare l'esposizione in determinati orari proteggendo sempre e comunque proteggere la nostra pelle con le creme solari, oggi uno studio fa dietrofront ed afferma l'esatto contrario ossia che siano proprio queste creme a favorire il cancro.

Secondo, infatti, i dottori Yinfa Ma e Qingbo Yang, ricercatori presso la facoltà di Scienza e Tecnologia dell'Università del Missouri (Stati Uniti), questo sarebbe dovuto al fatto che più a lungo l'ossido di zinco è esposto alla luce solare, maggiore è il possibile danno alle cellule umane.

In particolare perché, dopo aver esposto alcune cellule polmonari umane prima in una soluzione che conteneva nano-particelle di ossido di zinco poi ai raggi UV, il deterioramento e il tasso di morienza di tali cellule sono stati molto più rapidi e frequenti rispetto a quelle delle cellule non esposte all'ossido di zinco.

Per essere più chiari: esattamente metà sono morte dopo essere state esposte ai raggi UV dopo tre ore, mentre quasi il 90% entro le 12 ore.

Ma non è solo questo a preoccupare i ricercatori: essi ritengono che quando le particelle di ossido di zinco assorbono i raggi UV si crea una reazione di rilascio incontrollato di radicali liberi che sono una delle prime cause di tumore.

Ad ogni modo, non facciamoci prendere subito dal panico: la ricerca è ancora in fase iniziale.

Attendiamo, dunque, maggiori dati e maggiori informazioni e magari, invece di abbandonare le creme protettive o a evitare di prendere un po' di tintarella, impariamo a limitare eccessiva l'esposizione al sole.



