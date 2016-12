Un nuovo software per progettare impianti fotovoltaici super-efficienti Il colosso tedesco Siemens ha annunciato di aver sviluppato un particolare software grazie al quale, nel progettare un parco fotovoltaico, non solo i tecnici potranno ridurre di ben l'80% i tempi di progettazione stessa, ma l'impianto che ne deriverà sarà anche molto più efficiente.

Questo perché il software (che prende il nome di PVplanet) analizzando tutte le variabili e i fattori per così dire indiretti all'impianto come ad esempio clima, posizione, costo per la costruzione e potenza produttiva, permette di individuare la migliore disposizione dei pannelli in relazione al territorio su cui saranno installati, ottimizzando la resa dell'impianto stesso.

Non solo: grazie al software si può anche calcolare la distanza tra i vari pannelli solari per evitare di metterli in ombra, così come si ha esattamente l'angolo d'inclinazione ideale per ogni pannello.

Siemens ha sviluppato il software con l'Istituto Fraunhofer di Monaco di Baviera (in Germania) ed è convinta che ora i progettisti avranno a disposizione uno strumento che li velocizzerà il loro lavoro, ma che al tempo stesso permetterà un deciso miglioramento dell’efficienza produttiva delle centrali fotovoltaiche.



