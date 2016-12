Un motoscafo elettrico da record per Mercedes-Benz e Cigarette Racing Team I motori elettrici sbarcano (è proprio il caso di dirlo) anche in campo nautico.

In occasione del Miami International Boat Show di quest'anno, infatti, Mercedes-Benz e il Cigarette Racing Team hanno presentato il prototipo del loro Cigarette AMG Electric Drive ovvero quello che, almeno per il momento, è sicuramente il motoscafo elettrico più veloce al mondo.

Costruita impiegando moltissima della componentistica e della tecnologia di cui è stata dotata la Mercedes SLS AMG Coupé Electric Drive, questa imbarcazione monta due potentissime unità motrici indipendenti (una a destra e l'altra a sinistra), ognuna delle quali dispone a sua volta di sei motori elettrici in grado di sviluppare in toto l'esuberante potenza di 2.200 HP grazie ai quali la Cigarette AMG Electric Drive vola letteralmente sull'acqua fino ad una velocità massima di oltre cento nodi.

Lungo 38 piedi (poco più di 11 metri e mezzo) anche per la livrea gli ingegneri hanno preferito qualcosa di assolutamente in linea con l'unicità del prototipo: per questo hanno fatto verniciare lo scafo con i colori denominati AMG Electricbeam Magno ovvero le stesse vernice opache utilizzate in esclusiva per la Mercedes SLS AMG Coupé Electric Drive.



Galleria fotografica Argomenti: motoscafo elettrico, barca elettrica, prototipo motoscafo elettrico Mercedes AMG