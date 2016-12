Un kit per motorizzare la sedia a rotelle Fino ad oggi nessuno ci aveva pensato prima forse perché, in genere, si pensa che chi è costretto su una sedia a rotelle difficilmente ha necessità di muoversi per grandi distanze, non considerando, invece, che forse questa è solo la conseguenza del fatto che spingere con le braccia è decisamente molto faticoso.

Ad ogni modo, senza voler generare inutili polemiche, questo a noi poco importa perché riteniamo che il progresso tecnologico debba, innanzi tutto, servire a migliorare la qualità della vita delle persone, motivo per il quale a noi l'invenzione che stiamo per presentarvi (e che è ha fatto la sua prima comparsa all'ultima edizione del Tokyo Motor Show) piace perché va proprio in questa direzione dimostrando di tenere in debito conto le esigenze di chi è meno fortunato di noi e non può muoversi con le proprie gambe.

Il sistema si chiama Whill e nella sostanza è un kit di motorizzazione elettrica che può essere applicato su qualsiasi tipo di sedia a rotelle così da permettere a chi vi sta seduto sopra di muoversi agevolmente senza fatica anche per lunghe distanze visto che, grazie alle batterie agli ioni di litio, si arrivano a percorrere fino a trenta chilometri.

Il meccanismo poi è molto semplice: sui mozzi di entrambe le ruote più grandi sono montati i motori raccordati a loro volta da un braccio centrale regolabile che permette il controllo della carrozzella e garantisce sicurezza al passeggero.

Al momento attuale Whill non è ancora in commercio in quanto i tecnici lo stanno ancora testando, ma se come sembra verrà messo in vendita, si tratta veramente di un'invenzione che potrà migliorare la vita di tutte quelle persone costrette su una sedia a rotelle.



