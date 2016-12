Un italiano inventa un dispositivo per distillare l'acqua solo col calore del sole Eliodomestico è un sorprendente progetto frutto della creatività e dell'ingegno dell'italiano Gabriele Diamanti che lo ha realizzato ed è un sistema che riesce a purificare cinque litri di acqua al giorno utilizzando solo l'energia, o meglio il calore del sole.

Realizzato in terracotta, zinco anodizzato e plastica riciclata, dunque tutti materiali poco costosi e facilmente disponibili, Eliodomestico funziona senza filtri o elettricità e richiede una manutenzione minima.

Il suo funzionamento è alquanto semplice: all'inizio della giornata, l'acqua viene versata nel contenitore di terracotta dove, grazie al solo calore del sole, inizia a bollire formando così il vapore che, proprio come avviene in un alambicco per la produzione dei distillati, viene convogliato sul coperchio, si raffredda cominciando a gocciolare in un altro contenitore di raccolta.

In questo modo, sempre ovviamente che il sole splenda alto, si possono ottenere fino a cinque litri di acqua potabile al giorno.

Si tratta, dunque, di un'idea che potrà avere una grande diffusione in particolare nei Paesi in via di sviluppo (dove le risorse idriche, oltre a essere scarse, sono igienicamente poco sfruttabili) anche per il basso costo che, stando all'inventore, dovrebbe aggirarsi attorno ai 50 dollari.

Il progetto è stato recentemente nominato uno dei dodici finalisti del Prix Émile Hermès 2011, il concorso che ogni tre anni premia i progetti più creativi di giovani designers e che in quest'ultima edizione affrontava il tema del risparmio energetico.

Ma fatto ancora più sorprendente, nonché encomiabile, è che Eliodomostico è disponibile come risorsa open source (ovvero rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic License) per chi se lo volesse costruire da solo.



