Un hotel a cinque stelle davvero virtuoso Il Net Zero Hotel Resort and Spa di Bali, oltre ad essere un lussuoso albergo a cinque stelle, è il primo hotel al mondo che produce e rivende energia elettrica.

Grazie ad un potentissimo impianto fotovoltaico, infatti, durante il giorno i pannelli solari (installati come parte integrante del tetto sui quattro piani dell'albergo) generano più del doppio dell'energia necessaria all'intera struttura alberghiera.

L'eccedenza prodotta viene, dunque, immessa nella rete elettrica locale così da compensare il fabbisogno energetico di cui il resort ha necessità durante le ore notturne.

In questo modo il Net Zero Hotel Resort and Spa genera qualcosa come 2,5Megawatt di elettricità al giorno e grazie a questo scambio di energia recupererà l'investimento in meno di tre anni, oltre al fatto che grazie a questo impianto si potranno risparmiare all'atmosfera oltre 5.000 tonnellate di CO2 all'anno.

Richard Sauter della Sauter Carbon Offset Design, la società che ha costruito l'impianto, ha così commentato: "Costruire Net Zero Green Power Resorts invece di una centrale elettrica a carbone si è dimostrata un'alternativa sensata e al tempo stesso redditizia che rappresenta nel migliore dei modi la vocazione di Bali di essere la destinazione numero uno nel mondo in fatto di turismo sostenibile".



