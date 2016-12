Un granchio per districarsi nel traffico cittadino Quello della mobilità sostenibile è uno dei problemi più importanti dell'umanità (ovviamente in termini di impatto ambientale), problema attorno al quale si stanno sbizzarrendo tutte le Case automobilistiche nel tentativo di studiare e trovare soluzioni.

E a volte capita di trovarsi di fronte a prototipi davvero incredibili come il CCrab progettato dal designer inglese Juha-Pekka Rautio per Citroen, un'auto elettrica a tre posti (ma è ancora corretto chiamarla così?) con quattro ruote totalmente indipendenti fra loro che le permettono di muoversi in tutte le direzioni (dunque anche lateralmente) così da districarsi con agilità nel traffico cittadino.

Avete presente come si muovono i granchi? Ebbene questa Citroen s'ispira proprio al crostaceo non solo nel nome ("crab" in inglese significa appunto "granchio"), ma anche nelle forme.

A onor del vero non si conosce ancora alcun dettaglio tecnico su come funzionerebbero e sarebbero controllate le ruote, ma forse questo poco importa, almeno al momento, perché lo scopo della CCrab è quello di essere un vero e proprio laboratorio di ricerca.

Con ogni probabilità il granchio rimarrà, dunque, solo una concept car da cui, magari in un prossimo futuro, Citroen potrà prendere spunti di design e di tecnologie per i suoi prossimi veicoli.



