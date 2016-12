Un ex ingegnere della NASA sviluppa un'App che verifica la qualita' dell'acqua Con ogni probabilità John Feighery, di professione ingegnere ambientale, "da grande" avrebbe sicuramente voluto fare l'astronauta.

Sebbene però sia entrato a far parte della NASA alla fine si è trovato a progettare il bagno della Stazione Spaziale Internazionale.

Non era di certo la stessa cosa, ad ogni buon conto questa esperienza professionale ha aperto i suoi orizzonti su quanto concerne la gestione dell'acqua, l'igiene e la salute, così che, da quando ha lasciato l'ente spaziale nel 2003, ha dedicato il suo tempo alla creazione di soluzioni innovative a questi problemi non nello spazio, ma sulla Terra.

Dal suo intenso lavoro ne è scaturita mWater un'applicazione per Android (gratuita e disponibile sul Play Store di Google) che riesce a identificare le fonti d'acqua sicure controllando i dati sulla loro qualità e ad aggiungendo nuovi risultati.

Sebbene lo scopo originario fosse quello di monitorare lo stato e la salute delle acque registrando e condividendo i dati, nella sua ultima versione mWater dispone di Mapping Water Point (WPM), ovvero una serie di funzione e strumenti che consentono ai cittadini di segnalare problemi di manutenzione o interruzioni di servizio.

Non solo: l'app consente agli utenti di aggiungere nuove sorgenti d'acqua al database e di visualizzare quelle a loro più vicine differenziate per colore in base ai loro risultati dei test più recenti.

L'applicazione è stata un successo tanto che le Nazioni Unite hanno finanziato due progetti, uno in Tanzania e l'altro in Ruanda (in Africa), per testare la possibilità di fornire mWater ai funzionari sanitari locali e contribuire così a salvare milioni di persone che muoiono ogni anno per malattie legate alla contaminazione dell'acqua.



