Un eco bus più efficiente del 600% Viene prodotto dalla Proterra, si chiama EcoRide BE-35 ed è il primo bus ibrido della storia che permette di migliorare l'efficienza d'esercizio del 600% rispetto ad un autobus tradizionale alimentato a gasolio.

Al momento di questo modello sono in circolazione solo alcuni esemplari test in California, Texas e Florida, ma la società costruttrice ha già annunciato che entro la fine dell'anno avvierà la produzione su larga scala se il Governo Federale americano darà l'ok al progetto.

Dal punto di vista dell'inquinamento e del consumo di risorse energetiche, il trasporto pubblico su bus ha un peso considerevole sull'ambiente.

Basti pensare, infatti, che un autobus alimentato a gasolio percorre appena due chilometri con un litro di carburante.

Di contro, invece, l'EcoRide BE-35, grazie alla possibilità di muoversi anche solo in modalità elettrica, è in grado di percorrere ben dodici chilometri con un litro di gasolio, ovvero sei volte di più di un normale autobus.

Ad alimentare l'eco bus in modalità solo elettrica un pacco batterie al litio che si ricarica in appena 10 minuti così che, dato che gli accumulatori non consentono all'autobus una giornata intera di servizio, questo non sia assolutamente un problema.



