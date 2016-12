Un colorante naturale per aumentare l'efficienza delle celle solari del 38% Ricercatori dell'Università di Yale (Stati Uniti) hanno scoperto un modo per aumentare l'efficienza delle celle solari di ben il 38% rivestendo le celle con un colorante fluorescente.

Le celle solari a base polimerica sono indubbiamente le più diffuse sia per il loro costo più contenuto, sia per la loro duttilità, ma hanno un difetto: riescono a catturare solo il 50% dello spettro solare.

Grazie invece alla squaraina, un colorante di origine naturale, l'assorbimento della luce è notevolmente superiore in quanto questo elemento riesce a catturare la luce nella regione vicino all'infrarosso, dunque incrementa l'assorbimento spettrale delle celle solari e migliora la trasmissione di energia elettrica

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista online Nature Photonics.

André D. Taylor, assistente professore di ingegneria chimica e ambientale a Yale, ha detto nell'intervista al giornale che i loro studi potranno presto essere impiegati per migliorare l'efficienza dei futuri modelli di pannelli solari.



Galleria fotografica Argomenti: efficienza celle solari, colorante migliora efficienza pannelli solari, squaraina