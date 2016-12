Un carica batterie a manovella per i cellulari e i gadget elettronici E se potessimo ricaricare le batterie dei nostri cellulari, smartphone e dei numerosi gadget elettronici di cui ci amiamo circondare ogni giorno semplicemente azionando una piccola dinamo a manovella?

L'idea è venuta ad un'azienda americana la Eton Corporation che, a quanto pare, l'ha messa in pratica pensando più che alla vita di tutti i giorni, alle situazioni estreme di calamità naturale come, ad esempio, il recente uragano Sandy che si è abbattuto sulla costa est degli Stati Uniti e che, per diversi giorni, ha tagliato fuori dalla possibilità di comunicare molte persone che non avevano accesso alla rete elettrica e, di conseguenza, non potevano ricaricare i propri telefoni cellulari.

Il carica batterie a manovella si chiama BoostTurbine e, in buona sostanza, è una dinamo azionata a mano, certo molto più sofisticata di quelle che vediamo applicate alle ruote delle biciclette per azionare le luci visto che deve dare corrente ad apparecchi molto tecnologici (e costosi!) e non li deve in alcun modo danneggiare.

La BoostTurbine è realizzata in alluminio, è abbastanza piccola da stare in una tasca (a proposito: la manovella si richiude su sé stessa per occupare meno spazio) e un led indica il livello di carica della batteria interna.

Ovviamente è dotata di porte USB e micro USB per poter alimentare qualsiasi (o quasi) gadget elettronico.

È disponibile in diversi colori e ce ne è una col logo della Croce Rossa Americana.

Al momento si può solo pre-ordinare online al costo di 60 dollari.



Galleria fotografica Argomenti: caricabatterie manovella, caricare batterie cellulari, caricabatterie ecologico