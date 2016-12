Un aquilone sottomarino per produrre energia sfruttando le correnti oceaniche Il solo modo per descrivere il Deep Green progettato e costruito dalla Minesto, un'azienda svedese specializzata in tecnologie per la produzione di energia sfruttando le forze del mare, è di assimilarlo ad un aquilone.

A differenza però di quello che siamo abituati a immaginare, invece di librarsi in aria il Deep Green si muove sott'acqua sfruttando le correnti oceaniche e nel fare questo produce energia.

Il funzionamento del dispositivo è abbastanza semplice da spiegare: la particolare ala idrodinamica consente al Deep Green di mettersi in movimento grazie alle correnti sottomarine.

Grazie a questo movimento, viene avviata una turbina che genera corrente elettrica.

A detta dei responsabili dell'azienda l'intero dispositivo può sopportare notevoli carichi e resistere in mare aperto per vent'anni.

Due però sono le vere incognite del progetto: la prima è che sono pochi i siti con correnti minime che permettono il corretto funzionamento del Deep Green.

La seconda è che, almeno al momento, non sono mai stati condotti veri e propri test sul suo funzionamento per cui resta ancora da capire, dati e numeri alla mano, se questo aquilone sottomarino è effettivamente in grado di competere con tutti gli altri sistemi per produrre energia.

Ad ogni buon conto i responsabili della Minesto hanno annunciato che nel 2015 entrerà in funzione un primo impianto pilota nelle acque antistanti la Gran Bretagna.

Solo allora si potrà capire se e quale futuro potrà avere il loro progetto.







Galleria fotografica Argomenti: aquilone produrre energia, aquilone sottomarino produrre energia, Deep Green Minesto