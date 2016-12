Un aquilone che produce energia elettrica in quota, una valida alternativa alle ingombranti pale eoliche Nel tentativo di sfruttare i venti di quota che sono non solo più intensi, ma anche più costanti rispetto a quelli che soffiano a terra, una società americana, la Altaeros Energies, ha sviluppato una turbina eolica volante.

Nella sostanza si tratta di un dirigibile cilindrico gonfiato con elio al cui interno è posta una pala che, girando, produce energia.

Il tutto è ovviamente ancorato a terra con robusti cavi attraverso i quali viene trasferita anche l'energia prodotta.

I primi test sono stati condotti con un prototipo fatto volare a circa 120 metri da terra e i risultati sono molto incoraggianti anche perché in quota, come dicevamo, i venti soffiano mediamente più forte di cinque volte di quelli che le "normali" turbine eoliche, per alte che possano essere, riescono a sfruttare.

Ma non c'è solo questo vantaggio a favore delle turbine eoliche volanti: oltre al fatto che una volta posizionate in quota il rumore dovuto alla rotazione delle pale non è percettibile dall'orecchio umano, proprio la loro collocazione aerea le rende quasi del tutto invisibili a beneficio del paesaggio che, diciamolo pure, viene purtroppo deturpato proprio con quelle bruttissime (per quanto efficaci) turbine eoliche.

Chissà se si tratta, dunque, solo di ricerca o se in un prossimo futuro le vedremo davvero veleggiare sopra le nostre teste...



