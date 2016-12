Un Superbus che rivoluzionerà il trasporto pubblico Sei ruote, quindici metri di lunghezza e una capienza di ventitre posti.

Sono questi i numeri di Superbus 12, un avveniristico autobus presentato a Masdar City frutto dell'ingegneria olandese completamente alimentato da energia elettrica e costruito con materiali ultra leggeri in fibra di carbonio per renderlo più efficiente.

In particolare il Superbus 12 riesce ad integrare la velocità e il servizio di un treno con la flessibilità e il comfort di un veicolo stradale.

Proprio per questo motivo è stata scelta Masdar City come location per presentare questo veicolo per il trasporto pubblico: la cittadina dell'Emirato di Abu Dhabi, infatti, ha fatto della mobilità pubblica green uno dei propri fiori all'occhiello.

Ad esempio, è proprio qui che si stanno sperimentando alcuni veicoli driverless PRT, cioè guidati dal computer e non da uomini, lungo una pista di 1.700 metri tra due stazioni dell'Istituto della Scienza e della Tecnologia dell'Università e il centro cittadino.



