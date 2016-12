Un muscoloso monociclo elettrico per muoversi stando comodamente a sedere Inutile nasconderlo: con ogni probabilità a Chris Hoffmann l'ispirazione per il suo Ryno è sicuramente venuta quando ha visto il ben più noto Segway, lo stravagante monociclo elettrico adottato dalle forze di polizia di mezzo mondo, anche qui da noi in Italia.

Ma a differenza del suo "antesignano" su cui il conducente guida in piedi, sul Ryno si può viaggiare stando comodamente a sedere sopra una "mostruosa" ruota da... 25 pollici!

Si tratta però di una caratteristica che, a detta dell'inventore, renderebbe il mezzo molto più idoneo proprio alle forze dell'ordine che, invece di stancarsi passando molte ore in piedi, potrebbero effettuare il loro servizio in modo più comodo, dunque efficiente.

Dal punto di vista delle prestazioni, poi, tanto di cappello a questo Ryno che tocca i quaranta chilometri all'ora e percorre con una carica quasi cinquanta chilometri.

Peccato solo per il prezzo che, almeno per il momento, rimane davvero esorbitante: 25 mila dollari.

Ma anche su questo fronte Hoffmann (che, in verità, ha già ricevuto i suoi primi cinque ordini) si è detto certo che il costo potrà scendere drasticamente con l'avvio di una produzione più massiccia.

In ogni caso, sempre che questo avvenga, l'inventore del Ryno afferma che il costo del suo monociclo un domani dovrebbe essere attorno ai 3.500 dollari.







