Un'autovettura che e' un cuscino su ruote! La sicurezza di un veicolo si misura non solo in relazione al grado di protezione dei passeggeri trasportati, ma anche dell'impatto e dei danni che, in caso di collisione, il mezzo può provocare ai pedoni coinvolti.

In ogni caso l'impatto con un'autovettura è sempre qualcosa di... "poco piacevole" per chi si trova ad essere investito, indipendentemente che sia coinvolta una piccola automobile o un imponente suv.

Sarà forse per questo motivo che alcuni studenti della Hiroshima University (in Giappone) hanno progettato e realizzato un'auto davvero molto particolare.

In pratica la loro ISave è una piccola automobile elettrica a tre ruote che, al posto del metallo o di altri materiali rigidi, utilizza per la carrozzeria dei cuscini.

Avete letto bene: in questo modo, assicurano gli studenti, in caso di collisine tutti sono più protetti, tanto all'interno della vettura quanto all'esterno.

Ora, siccome questa auto riesce a toccare solo i 50 chilometri orari e ha un'autonomia limitata di appena 30 chilometri, dubitiamo che il sistema inventato dai ragazzi giapponesi possa trovare una vasta applicazione sulle auto di tutti i giorni.

Diverso, invece, potrebbe essere il risultato se si applicasse questa tecnologia su vetturine come quelle utilizzate all'interno di aeroporti o di altre strutture dove, tra l'altro, la presenza di pedoni è assolutamente elevata.

E difatti qualcuno deve già averci pensato su, visto che l'ISave entrerà presto in produzione e, a quanto pare dalle prime indiscrezioni, sarà venduto, dapprima in Giappone, ad una cifra che si aggira attorno ai 10 mila dollari americani.



Video





Galleria fotografica Argomenti: auto elettrica, ISave, auto gonfiabile, protezione pedoni collisione, auto sicura pedoni