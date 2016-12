Un'auto elettrica infrange il record di accelerazione, da 0 a 100 km/h in 2,15 secondi! Se è pur vero che i record di accelerazione non rappresentano un valore determinante per le auto da porre poi in commercio, vero è però anche che se vengono applicati ad un motore elettrico al di là della potenza espressa, sono un ottimo segnale che testimonia il progresso tecnologico che viene condotto su questo tipo di propulsori.

Orbene, un team di studenti della Delft University of Technology in Olanda è riuscito nell'impresa di abbassare a poco più di due secondi il tempo per portare un'auto elettrica da 0 a 100 chilometri all'ora.

Si parla per l'esattezza di 2,15 secondi, un record assoluto che infrange anche quello detenuto, dal 2010, dalla Ariel Atom V8 equipaggiata di un potentissimo motore a scoppio.

Gli studenti dell'ateneo olandese sono riusciti nell'impresa dotando la loro DUT12 di trazione integrale e contenendo il peso complessivo della vettura ad appena 145 chilogrammi.

La vettura è stata costruita per la competizione Formula Student, un evento che si svolge ogni anno nel Regno Unito per gli studenti delle facoltà di ingegneria.

Ma c'è di più: siccome alla competizione erano permesse l'iscrizione e la partecipazione solo a veicoli con potenza massima di 114 cavalli, dato che il motore del DUT12 è in realtà molto più potente, gli studenti ne hanno dovuto limitare la potenza!



