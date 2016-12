Un'auto elettrica a 5 mila euro? Eccola! Finalmente una bella notizia che fa piacere a chi è affascinato (come noi) dalla mobilità elettrica e vorrebbe perseguirla, ma è costretto a fare i conti col proprio portafoglio e, visti i prezzi di questi veicoli attualmente sul mercato, è costretto a rimanere al palo e ad attendere che i listini calino sensibilmente.

Sì perché un consorzio tedesco composto da circa una ventina di aziende specializzate ha progettato e costruito lo StreetScooter, un veicolo totalmente elettrico pensato per i brevi spostamenti che dovrebbe essere offerto ad un prezzo d'acquisto di poco superiore ai 5.000 euro, batterie a parte che, però, sarebbero offerte in affitto.

Le prestazioni sono molto interessanti (StreetScooter raggiunge i 120 chilometri orari) anche se l'autonomia è senza dubbio limitata (circa 40 chilometri), ma riteniamo che questa percorrenza possa andare bene all'uso dell'automobile di tanti milioni di persone che quotidianamente hanno solo bisogno di raggiungere il proprio posto di lavoro e poi fare rientro a casa.

La produzione dovrebbe avere inizio in Europa nel 2013 per poi approdare in seguito negli Stati Uniti.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.streetscooter.eu anche se, purtroppo, almeno al momento è solo in lingua tedesca.



