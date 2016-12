Un'app per smartphone che rileva i melanoma Si chiama SkinVision ed è un'applicazione per smartphone che utilizza la fotocamera come scanner per rilevare il cancro della pelle (il così detto melanoma) e tenere traccia dello stato di salute della vostra epidermide.

La tecnologia SkinVision utilizza un algoritmo matematico per calcolare la dimensione frattale di lesioni cutanee e tessuti circostanti e costruisce una mappa strutturale che rivela i differenti modelli di crescita dei tessuti interessati.

Elaborando questa mappa, SkinVision è in grado di vedere se il neo analizzato ha uno sviluppo anormale, avvisando nel contempo l'utente se è meglio farlo vedere da un dermatologo.

L'applicazione, infatti, fornisce una classificazione dei rischi così che sia molto più facile e comprensibile capire e monitorare i cambiamenti della pelle o anche fare opera di prevenzione.

SkinVision è disponibile a pagamento per sistemi Android e gli utenti iOS ed è tra i finalisti dei prestigiosi Index Awards 2013.



